Российскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанской

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Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает Kazpravda.kz.

"Установленный гражданин с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающим их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование завершено.

В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.