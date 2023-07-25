Российскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанской

Таким образом подозреваемый избежал уплату платежей за перевозку на 460 млн тенге.
Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает Kazpravda.kz.
"Установленный гражданин с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающим их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование завершено.
В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.