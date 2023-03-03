Казахстанец рассказал, как обрел работу после SMS от Минтруда

Почти 200 казахстанцев трудоустроены благодаря SMS-рассылке Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

После получения от Минтруда SMS-сообщений с информацией о мерах поддержки в сфере обеспечения занятости населения почти 5 тысяч казахстанцев посетили сайт enbek.kz, несколько сотен позвонили в колл-центр. Уже трудоустроено 173 человека: 50 – на постоянные рабочие места, 123 – на временные, а 73 начали осваивать основы предпринимательства.

Одним из получателей SMS стал житель Западно-Казахстанской области Алтынбек Далабаев.

«13 февраля я получил сообщение от 1414 о мерах занятости. Сразу обратился в центр занятости за помощью в трудоустройстве. В тот же день получил направление на работу водителем в отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», – рассказал Алтынбек Далабаев о своем успешном трудоустройстве.

С гражданами, которые после получения SMS-сообщения не проявили активность, дополнительно связываются сотрудники центров занятости и предлагают получить необходимые услуги по трудоустройству, обучению и так далее. Уже проведено более 10 тысяч консультаций, подчеркнули в министерстве.

«В целом информацию обо всех мерах господдержки можно получить через портал еnbek.kz, центр занятости населения или единый контакт-центр 1414», – проинформировал директор департамента занятости населения МТСЗН Аскар Ниязов.

Как сообщалось ранее, 13 февраля Минтруда направило более 12 тысячам казахстанцев, а именно безработной молодежи от 23 до 35 лет, SMS-сообщения с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.