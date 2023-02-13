Безработные казахстанцы начали получать SMS от Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения РК направило более чем 12 тысячам казахстанцев в возрасте от 23 до 35 лет SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанцам направили SMS-сообщения о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

«В целом каждый казахстанец может получить консультацию о возможностях трудоустройства, получения выплаты по потере работы и других мерах господдержки через портал enbek.kz, центр занятости населения или единый контакт-центр 1414», – проинформировал директор департамента занятости населения Минтруда Аскар Ниязов.

Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане внедрена Цифровая карта семьи, позволяющая на основании данных информационных систем государственных органов выявлять граждан, которым полагается господдержка, и в проактивном формате помогать им.