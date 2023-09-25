Казахстанец стал чемпионом мира по самбо

Военнослужащий Национальной гвардии РК стал чемпионом мира по самбо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

23-24 сентября в сербском городе Нови-Сад прошел кубок мира по спортивному и боевому самбо.

Это 2-й кубок мира в международном календаре в 2023 году. 1-й этап состоялся в августе в Кыргызстане.

В соревнованиях принимали участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии и других стран.

Военнослужащий воинской части 6655 Национальной гвардии Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 кг.

А гвардеец Газиз Бейбит стал бронзовым призером в весовой категории до 71 кг.