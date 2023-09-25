Казахстанец стал чемпионом мира по самбо

Спорт
102
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Военнослужащий Национальной гвардии РК стал чемпионом мира по самбо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

23-24 сентября в сербском городе Нови-Сад прошел кубок мира по спортивному и боевому самбо.

Это 2-й кубок мира в международном календаре в 2023 году. 1-й этап состоялся в августе в Кыргызстане.

В соревнованиях принимали участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии и других стран.

Военнослужащий воинской части 6655 Национальной гвардии Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 кг.

А гвардеец Газиз Бейбит стал бронзовым призером в весовой категории до 71 кг.

#Спорт #победа #Нацгвардия #медали #самбо

Популярное

Все
В апреле выбрали акима. И как?
Бесплатных дел мастер
Франция учит казахский язык
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Страсти урожайные
Гранты в работе
Как в стране отметили день труда
Награды лучшим!
Свобода слова: в поиске баланса
Любимому писателю миллионов Акиму Тарази – 90
Надежный пропуск в мир предпринимательства
Здоровый бизнес-климат
Возможности развития
Бизнес-десант из Поднебесной
Есть альтернатива банковскому кредиту!
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Свобода творчества
Важно возродить взаимодействие
Смотришь в небо и видишь – звезда
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Сайга: научиться управлять популяцией
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Содержание важнее формы
Сразу восемь своих подчиненных наказал аким Кызылординской области за нерасторопность
Свежим ветром веет со страниц
Юлия Путинцева взлетела в мировом рейтинге WTA
Решения, которые влияют на нашу жизнь
Проблемы бизнеса: от small до micro
Сотни многоэтажных жилых домов в Казахстане строятся с нарушениями законодательства
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой

Читайте также

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Две медали завоевали на Азиаде дзюдоисты Казахстана
Первую медаль на Азиаде завоевал Казахстан
Стала известна соперница Рыбакиной на турнире в Токио

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]