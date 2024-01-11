Александр Бублик вышел в полуфинал теннисного турнира АТР 250 в Австралии

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик пробился в полуфинал турнира АТР 250 в Аделаиде, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Фото: ktf.kz

Как сообщается, в четвертьфинале хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде 31-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5.

«Продолжительность матча составила 2 часа и 37 минут. Бублик в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14 заработанных», — рассказали в Федерации тенниса Казахстана. 

В полуфинале казахстанец сыграет с победителем противостояния Томми Пол (США) — Джек Дрэйпер (Великобритания)

#турнир #теннис #полуфинал #Австралия

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