Александр Бублик вышел в полуфинал теннисного турнира АТР 250 в Австралии

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик пробился в полуфинал турнира АТР 250 в Аделаиде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Фото: ktf.kz

Как сообщается, в четвертьфинале хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде 31-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5.

«Продолжительность матча составила 2 часа и 37 минут. Бублик в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14 заработанных», — рассказали в Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале казахстанец сыграет с победителем противостояния Томми Пол (США) — Джек Дрэйпер (Великобритания)