Казахстанка вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира в Китае
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Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира в Бэйдайхэ (Китай), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz
Спортсменка завершила выступление на шестом месте. Бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева стала восьмой.
У мужчин Павел Колмаков финишировал десятым, Фёдор Бугаков - 40-м, Антон Бондарев - 42-м.
Добавим, что 22 февраля пройдут соревнования в параллельном могуле.