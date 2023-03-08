Казахстанка завоевала серебро чемпионата Азии по фехтованию на шпагах

Спорт
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Соревнования проходят в Ташкенте.

Фото: instagram.com/kazakhstan_fencing

Триумфом завершились соревнования юниорского первенства по фехтованию для казахстанской спортсменки Александры Тамбовцевой, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования РК.

По результатам турнира, Александра Тамбовцева стала серебряной призеркой чемпионата Азии по фехтованию на шпагах среди юниоров.

Она успешно прошла квалификационную сетку, однако одного решающего шага ей не хватило, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала.

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