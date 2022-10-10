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Происшествия
Казахстанку осудили за фейк в соцсети о взятке
Наталья Денисова
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За клевету осуждена казахстанка, сообщившая в соцсети о факте взятки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Человек, на которого пала тень взяточника, подал в правоохранительные органы заявление о распространении заведомо ложных сведений о нем. Доказать, что мзду он действительно брал, у женщины не получилось.

«Суть в том, что некая местная жительница в прямом эфире социальной сети Facеbook сообщила, что в 2019 году гражданин «Т» получил взятку, то есть совершил коррупционное преступление», – сообщили в пресс-службе райсуда.

Человек, которого женщина так легко записала во взяточники, возмутился и пошел в правоохранительные органы с заявлением на даму. Там возбудили дело об административном правонарушении, клевете, сопряженной с обвинением лица в совершении коррупционного преступления с использованием сетей телекоммуникаций.

В итоге суд признал любительницу прямых эфиров виновной в клевете, так как доказать состоятельность своих слов о взяточничестве в отношении конкретно указанного лица она не могла.

В качестве наказания ей был назначен штраф в 200 МРП, а это 612 600 тенге. Правда, затем штраф был уменьшен до 428 820 тенге, исходя из того, что ранее гражданка к ответственности не привлекалась.

Постановление суда еще не вступило в законную силу. Вполне возможно, что оштрафованная женщина подаст на апелляцию, и у истории будет продолжение.

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