Казахстанку задержали в Турции по подозрению в убийстве сожителя

Происшествия
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31 августа в городе Бурса задержали гражданку Казахстана 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kazpravda.kz

Как рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, в настоящее время ведется следствие.

"Она находилась в Турции с 2018 года. Погибший являлся ее сожителем. В ходе очередной бытовой ссоры девушка нанесла ножевые удары, от которых он скончался", – сказал представитель МИД Казахстана.

#Турция #МИД #убийство #казахстанка #Бурса

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