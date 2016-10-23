Казахстанская Премьер-лига: ФК "Астана" в полшаге от чемпионства
Азамат Сыздыкбаев
ФК "Астана" сегодня минимально обыграл "Актобе" и остановился в полшаге от звания чемпионов Казахстанской Премьер-лиги, передает Kazpravda.kz.
Единственный мяч во встрече провел форвард астанинцев Джордже Деспотович, для которого этот гол стал восьмым в КПЛ. Нападающий вновь оказался в нужное время в нужном месте и воспользовался своим шансом со стандартного положения.
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За тур до финиша столичный клуб опережает алматинский "Кайрат" на 3 очка, имея игру в запасе – матч 25-го тура между "Окжетпесом" и "Астаной" был перенесен на 26 октября из-за выступлений астанчан в Лиге чемпионов. Теперь алматинцы имеют лишь теоретическую возможность догнать "Астану" в национальном первенстве: если столичные футболисты проиграют обе оставшиеся игры, а сами "кайратовцы" обыграют тот же "Окжетпес" 29 октября с любым счетом.
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов говорил ранее, что отдает приоритет именно Премьер-лиге перед Лигой Европы. Поэтому в то, что его подопечные не сумеют за два матча набрать ни одного очка, верится слабо.
Решающим может стать гостевой поединок в Кокшетау, где столичным футболистам достаточно будет сыграть вничью.