Казахстанские боксеры выиграли общий зачет юниорского чемпионата Азии

В тройку лучших вошли также Узбекистан и Индия

Фото: пресс-служба НОК РК

По итогам юниорского чемпионата Азии по боксу, завершившегося в ОАЭ, команда Казахстана выиграла общекомандный зачет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанские боксеры завоевали на турнире 15 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей, заняв первое место.

На втором месте - Узбекистан, в активе которого 14 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

Замкнула тройку лучших Индия с 12 золотыми, 13 серебряными и 18 бронзовыми медалями.