Казахстанские боксеры "захватили" рейтинг The Ring

Авторитетный американский журнал о боксе The Ring опубликовал обновленную версию рейтинга среднего веса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
В табели о рангах данного дивизиона представлены сразу три бойца из Казахстана, причем двое занимают лидирующие строчки: на первом месте располагается Геннадий Головкин, а второе место — у чемпиона мира WBO Жанибека Алимханулы. Мейирим Нурсултанов занимает седьмую позицию.
Рейтинг среднего веса по версии The Ring:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
3. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
4. Эрисланди Лара (Куба)
5. Сергей Деревянченко (Украина)
6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
7. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)
8. Элайджа Гарсия (США)
9. Феликс Кэш (Великобритания)
10. Лиам Смит (Великобритания).