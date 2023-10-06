Казахстанские боксеры "захватили" рейтинг The Ring

Авторитетный американский журнал о боксе The Ring опубликовал обновленную версию рейтинга среднего веса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

В табели о рангах данного дивизиона представлены сразу три бойца из Казахстана, причем двое занимают лидирующие строчки: на первом месте располагается Геннадий Головкин, а второе место — у чемпиона мира WBO Жанибека Алимханулы. Мейирим Нурсултанов занимает седьмую позицию.

Рейтинг среднего веса по версии The Ring:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

3. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

4. Эрисланди Лара (Куба)

5. Сергей Деревянченко (Украина)

6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

7. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)

8. Элайджа Гарсия (США)

9. Феликс Кэш (Великобритания)

10. Лиам Смит (Великобритания).