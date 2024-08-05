Казахстанские дзюдоисты во главе с Елдосом Сметовым вернулись на Родину

Дзюдоисты во главе с военнослужащим Центра подготовки Спортивной команды Национальной гвардии МВД РК капитаном Елдосом Сметовым, выступившие на Олимпийских играх в Париже в составе национальной сборной и завоевавшими одну золотую и одну бронзовую медали, вернулись домой

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК

В международном аэропорту Алматы их встречали родные и близкие, представители ФСО «Динамо», военнослужащие регионального командования Национальной гвардии «Оңтүстік», журналисты, любители спорта и просто земляки, а также военный оркестр. По казахской традиции Елдосу предложили бауырсаки, вручили цветы и подарки.

Капитан Елдос Сметов, офицер Национальной гвардии Республики Казахстан, стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 60 кг и прославил нашу страну на мировой арене. Публика тепло встретила спортсменов на родной земле.

«Я благодарю нашу страну за теплый прием! Ощущения невероятные. Очень рад, что меня поддерживает казахстанский народ. Мои соперники на татами были сильны, но в решающий момент я выложился на полную. Спасибо всем моим соотечественникам за поддержку и отдельная благодарность министру внутренних дел генерал-лейтенанту полиции Ержану Саденову и Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-лейтенанту Еркину Ботаканову за предоставленную возможность представлять нашу страну на Олимпиаде», – поблагодарил Елдос.

Радость отца чемпиона, Бактыбая Сметова, также была безграничной. Он отметил, что труд и усилия его сына заслуженно признаны.

«Сегодня с большой радостью мы встречаем нашего Елдоса. Благодарю всех за поддержку, желаю всем успехов! Пусть воспитывают и поддерживают таких же талантливых потомков», - сказал Бактыбай ага.

Напомним, Елдос Сметов завоевал золотую медаль по дзюдо на Летней Олимпиаде 2024 года, которая проходила в Париже, в весовой категории до 60 кг. Турнир в Париже стал сложным испытанием для Сметова. В первом поединке против представителя Нидерландов Торнике Цжакадоева основное время закончилось без технических действий, и бой продолжился до золотого очка. Решающее значение имело третье предупреждение, полученное спортсменом из Нидерландов.

Затем Сметов победил узбекского дзюдоиста Дилшота Халматова и китайского спортсмена Юнг-Вей Яна по оценке «вазари». Полуфинал с испанцем Франсиско Гарригосом также был напряженным, и Сметов провел решающий прием в дополнительное время. В финале против представителя Франции Луки Мхеидзе Сметов совершил силовой маневр, который принес ему долгожданное золото.