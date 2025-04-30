Казахстанские фильмы теперь доступны на «Кинопоиске»

Культура,Кино
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Дана Аменова
корреспондент

Ассортимент кинокартин отечественного производства будет регулярно пополняться 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Фильмы, снятые при поддержке Минкультуры, стали доступны на видеосервисе «Кинопоиск», сообщает Kazpravda.kz 

По данным пресс-службы ведомства, на платформе представлена специальная тематическая коллекция, включающая 17 фильмов. Это позволит зрителям в удобной форме познакомиться с актуальными и значимыми проектами казахстанского кинематографа, созданными при участии Центра поддержки национального кино.

Среди представленных кинолент – «Время патриотов», «Каникулы off-line 2», «Дос-Мукасан», «Кажымукан», SHULAMAH, «Братья», «Степной волк» и другие проекты.

Ассортимент фильмов отечественного производства будет регулярно пополняться.

«Кинопоиск» – ведущий видеосервис в Казахстане. Онлайн-кинотеатр эксклюзивно показывает самые успешные казахстанские фильмы и знаковые сериалы.

По данным видеосервиса, только за первое полугодие 2024 года подписчики посмотрели более 5 миллионов часов контента, снятого в Казахстане.

#Минкультуры #фильмы #«Кинопоиск»

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