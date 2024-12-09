Казахстанские гандболистки сыграют за «бронзу» чемпионата Азии
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Женская команда Казахстана по гандболу сыграет за бронзовую медаль на чемпионате Азии в Нью-Дели (Индия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Наши спортсменки дошли до полуфинала турнира. В этом раунде казахстанки уступили Японии со счетом 23-30.
Теперь команде Казахстана предстоит противостояние за бронзовую медаль. На медаль также претендует Иран, проигравший в своём полуфинале Южной Корее.
Добавим, что матч состоится 10 декабря.