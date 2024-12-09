Казахстанские гандболистки сыграют за «бронзу» чемпионата Азии

Женская команда Казахстана по гандболу сыграет за бронзовую медаль на чемпионате Азии в Нью-Дели (Индия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Наши спортсменки дошли до полуфинала турнира. В этом раунде казахстанки уступили Японии со счетом 23-30.

Теперь команде Казахстана предстоит противостояние за бронзовую медаль. На медаль также претендует Иран, проигравший в своём полуфинале Южной Корее.

Добавим, что матч состоится 10 декабря.