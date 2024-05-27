Казахстанские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка вызова

Также в копилку команды легла бронза

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя наградами на этапе Кубка вызова в Варне (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал 15.433 балла.

Дмитрий Патанин в свою очередь стал лучшим в вольных упражнениях - 14.033.

В этом же виде программы Асан Салимов завоевал бронзовую медаль, отметили в НОК.