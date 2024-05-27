Казахстанские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка вызова
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Также в копилку команды легла бронза
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя наградами на этапе Кубка вызова в Варне (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал 15.433 балла.
Дмитрий Патанин в свою очередь стал лучшим в вольных упражнениях - 14.033.
В этом же виде программы Асан Салимов завоевал бронзовую медаль, отметили в НОК.