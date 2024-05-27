Казахстанские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка вызова

Спорт
109
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Также в копилку команды легла бронза

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя наградами на этапе Кубка вызова в Варне (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал 15.433 балла.

Дмитрий Патанин в свою очередь стал лучшим в вольных упражнениях - 14.033.

В этом же виде программы Асан Салимов завоевал бронзовую медаль, отметили в НОК.

 

#медаль #золото #Кубок вызова #гимнасты

Популярное

Все
Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы
Аида Бауыржанова завоевала бронзу на ЧА по спортивной гимнастике
Стал известен обладатель "Золотой бутсы" - 2024
Казахстанские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка вызова
Экзамен по казахскому языку сдают ученики 5, 8 и 10-х классов
Школьница разработала устройство, предупреждающее об опасности при паводках
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
«Тайник-KZ» стал брендом
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Казахстан – не проходной двор
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Посвящается поэту и гражданину
Фундамент языка закладывается с колыбели
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
У Казахстана уникальный культурный код
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Волонтерство – элемент национального характера
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали

Читайте также

Аида Бауыржанова завоевала бронзу на ЧА по спортивной гимна…
Казахстан завоевал еще одно «золото» на ЧМ среди молодежи п…
Штангист Сабыр Нурдос стал чемпионом мира среди молодежи
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире ч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]