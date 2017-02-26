Казахстанские хоккеисты и лыжники стали чемпионами Азиады-2017

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Мужская сборная Казахстана по хоккею в финале зимних Азиатских игр разгромила команду Японии и выиграла золотые медали, сообщает Vesti.kz
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Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу подопечных Сергея Старыгина. Шайбы в ворота соперников забили Ярослав Евдокимов, Илья Ковзалов, Кирилл Савицкий, Никита Михайлис и Константин Савенков.
Также сегодня прошли соревнования по масс-старту на 30 км, в которых отечественные лыжники Сергей Черепанов и Николай Чеботько выиграли "серебро" и бронзу". Победителем данной дисциплины стал японский лыжник Акира Лентинг.
Лидер сборной РК по биатлону Галина Вишневская выиграла еще одно "золото". На этот раз спортсменка победила в женском масс-старте на 12,5 км. Допустив всего один промах, она пробежала дистанцию за 39 минут 26,6 секунды. Второй стала еще одна представительница Казахстана Алина Райкова (+44,4), а третьей – Дарья Усанова (+1:33,1).
Однако по регламенту Азиады-2017 бронзовую медаль получит японка Фуюко Татидзаки, ставшая четвертой. Дело в том, что призерами могут быть только два представителя одной страны.
Ранее Вишневская выиграла "золото" в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.
Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева стала серебряным призером в могуле.
Таким образом, в активе сборной Казахстана 32 медали.