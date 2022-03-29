Политика
Казахстанские и зарубежные эксперты обсудили новые реформы Токаева
Анастасия Шварц

Казахстанские и зарубежные эксперты обменялись мнениями по политическим реформам, озвученным
Главой государства в новом Послании.

На экспертной встрече на тему «Политические реформы: зарубежный взгляд», прошедшей на площадке Казахстанского института стратегических исследований, специалисты из разных стран обсудили современное состояние и тенденции транс­формации институтов власти Казахстана, политическое, социальное и экономическое значение инициатив Президента, а также перспективы развития институтов гражданского общества.

Открывая обсуждение, директор КИСИ Еркин Тукумов, выступивший модератором встречи, отметил, что без проведения политической модернизации невозможны ни эффективное экономическое развитие, ни построение гражданского общества, ни, в конечном итоге, сохранение нашего суверенитета и независимости.

О новых политических реформах Президента высказались зарубежные спикеры. По словам эксперта Института азиатских и глобальных исследований имени М. Бойма Ежи Олендзкого (Польша), ремоделирование президентской системы власти, изменения в избирательной сис­теме и содействие в создании политических партий являются решительным шагом к углублению демократизации страны.

Директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев (Россия) считает, что отказ от суперпрезидентской системы усилит обратную связь с населением и повысит доверие граждан к Правительству.

Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи, выделил следующие характеристики политической реформы Касым-Жомарта ­Токаева: создание совершенного Правительства, сильного Парламента, правового государства, системы социальной защиты.

Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров (Узбекистан) отметил, что политические реформы помогут сформировать новую политическую культуру, которая укрепит взаимодействие между властью и гражданами.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко (Россия) уделил особое внимание решительности Президента РК. «После январских событий он быстро начал проводить реформу, хотя можно было подождать, осмотреться, а он рискует и правильно делает», – подчеркнул эксперт.

По словам азербайджанского политолога, эксперта клуба «Валдай» Фархада Мамедова, безальтернативность реформ – это важный элемент всей линии периода президентства Касым-Жомарта Токаева.

Директор ИАЦ МГУ имени М. В. Ломоносова Дарья Чижова (Россия) отметила не только ­системность и поступательность реформ, но и тот факт, что значительная их часть – результат работы НСОД и отдельных запросов общественных активистов.

Председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов напомнил, что на саммите ШОС и ОДКБ в Душанбе Глава ­Казахстана сказал: «Нам не нужны «большие игры» в Евразии, нам нужен «большой рывок» с целью построения мирного, безопасного и устойчивого будущего для всех». Поэтому это Послание Абдугани Мамадазимов воспринимает как начало этого самого «большого рывка» Казахстана, который все еще способен вовлечь и другие страны Центральной Азии.

Заведующий сектором ЦА Института востоковедения РАН Игорь Савин (Россия) подчерк­нул, что готовность Казахстана реализовать масштабную программу политических реформ является сигналом для других государств о том, что страна намерена сосредоточиться на внутренних вопросах. «Плавный и поэтапный характер реформ показывает серьезность намерений руководства страны. Тон Послания деловой, и это дает уверенность в том, что ожидания от реформ будут удовлетворены», – отметил российский эксперт.

Политический деятель, основатель партии зеленых Германии, бывший депутат Европар­ламента Франк Швальба-Хот (ЕС) пожелал совету общественного доверия Ұлттық құрылтай достичь своих целей и стать моделью для многих других стран. Также он пожелал, чтобы Курултай не был только политическим советом, но и представлял интересы простого народа.

«Президент Токаев с начала своего президентства иницииро­вал переход на серьезные политические реформы, которые охватили каждый сектор казах­станской политической системы. Стоит отметить, что он всегда говорит очень открыто об эффективности политической сис­темы. И в этот раз в Послании он стал еще более открытым. И открыто заявил, что для него важно мнение народа», – заключил директор Института политики безопасности и развития, директор Института Центральной Азии и Кавказа Сванте Корнелл (Швеция).

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