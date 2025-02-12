Казахстанские керлингистки разгромили команду Таиланда на Азиаде

Противостояние завершилось со счетом 9:1 в пользу РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по керлингу в седьмом матче группового раунда одержала крупную победу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменки РК, продолжающие борьбу за медаль Азиатских игр-2025, встретились с Таиландом.

Противостояние завершилось уверенной победой Казахстана со счетом 9:1.

Таким образом, теперь в активе сборной четыре победы при трех поражениях.

Завтра, 13 февраля, команда сыграет против Гонконга, добавили в НОК.