Казахстанские керлингистки выиграли очередной матч на Азиаде

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по керлингу одержала третью победу на Азиатских играх в Харбине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Как отмечается, казахстанки уверенно обыграли сборную Катара. Противостояние завершилось со счетом 11:2 в пользу сборной РК.

На данный момент в активе команды три победы при двух поражениях.

Также сегодня, 11 февраля, свой матч провела и мужская команда. Однако выиграть у Южной Кореи не удалось. Соперники забрали игру со счетом 12:2, добавили в НОК.