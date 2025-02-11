Казахстанские керлингистки выиграли очередной матч на Азиаде
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Казахстанки обыграли сборную Катара со счетом 11:2
Женская команда Казахстана по керлингу одержала третью победу на Азиатских играх в Харбине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Как отмечается, казахстанки уверенно обыграли сборную Катара. Противостояние завершилось со счетом 11:2 в пользу сборной РК.
На данный момент в активе команды три победы при двух поражениях.
Также сегодня, 11 февраля, свой матч провела и мужская команда. Однако выиграть у Южной Кореи не удалось. Соперники забрали игру со счетом 12:2, добавили в НОК.