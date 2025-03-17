Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали на ЧА по спортивной ходьбе

Обе награды были завоеваны на дистанции 20 километров

Фото: пресс-служба НОК РК

В Номи (Япония) состоялся чемпионат Азии по спортивной ходьбе. Команда Казахстана по легкой атлетике завершила его с двумя медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Обе награды были завоеваны на дистанции 20 километров.

Так, у мужчин на вторую ступень пьедестала поднялся Георгий Шейко. Он показал 01:23:07.

В женских соревнованиях Ясмина Токсанбаева стала третьей с результатом 01:33:11.