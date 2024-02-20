Казахстанские миротворцы готовы к убытию на Голанские высоты

Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Для выполнения миссии казахстанские военнослужащие прошли тщательный отбор и подготовку в соответствии с требованиями и стандартами ООН

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций для развертывания миротворческого контингента в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением» (СООННР) на Голанских высотах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр миротворческих операций Министерства обороны РК.

Впервые Организация Объединенных Наций выдала Казахстану мандат на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии. Казахстанский контингент состоит из 139 военнослужащих. Они будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН.

Для выполнения миссии казахстанские военнослужащие прошли тщательный отбор и подготовку в соответствии с требованиями и стандартами ООН. Комплексная шестимесячная подготовка была организована на базе Центра миротворческих операций Министерства обороны. В обучении военнослужащих участвовал инструкторский состав центров миротворческих операций, разминирования и военной медицины.

Военнослужащие изучали английский язык, правила применения силы, нормы международного и гуманитарного права. На практике были отработаны задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блокпостов, патрулированию, обезвреживанию взрывных устройств, оказанию помощи и эвакуации.

Для повышения практических навыков и оперативной совместимости с офицерами штаба контингента были проведены занятия по принятию военных решений на оперативно-тактическом уровне. По оценкам экспертов, личный состав контингента показал высокий уровень подготовки и мотивации.

Как отмечается, минобороны провело большой комплекс мероприятий по всестороннему обеспечению миссии соответствующими стандартам ООН современными образцами вооружения и военной техники. Контингент располагает бронированными колесными машинами, оснащенными боевыми модулями, а также необходимым оборудованием жизнеобеспечения. На их обеспечении есть также КамАЗы, автомобили с высокой проходимостью и инженерное имущество. Одна из машин, переоборудованная под эвакуацию раненых, укомплектована кислородным аппаратом, дефибриллятором, медикаментами и прочим медицинским оборудованием.

При прохождении миссии военнослужащим миротворческого контингента ежемесячно будет выплачиваться трехкратное денежное содержание. Кроме того, из бюджета ООН ежемесячно они будут получать более 1448 долларов США. После завершения службы в миссии военнослужащие могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и ежегодные дополнительные к основному отпуску 14 суток.

В целом Вооруженные силы Казахстана готовы выделить в миротворческие миссии как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и наиболее востребованные специализированные подразделения: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные.

Добавим, что за 16 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сейчас 19 казахстанских военнослужащих проходят службу в составе миротворческих миссий ООН в Ливанской Республике, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

 

#ООН #армия #миротворцы #готовность #Голанские высоты

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