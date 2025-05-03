Фото: Минобороны РК

Личный состав казахстанских военнослужащих Вооруженных сил, участвующих в миротворческой миссии на Голанских высотах, посетил мавзолей Султана Бейбарса в Сирии.

В знак глубокого уважения к великому полководцу военнослужащие навели порядок на территории мавзолея, проявив заботу о сохранении исторического наследия.

Султан Бейбарс I – мамлюкский султан Египта и Сирии (1223-1277) из династии Бахритов, полководец.

Бейбарс находился на престоле 17 лет (с 1260 года по 1277 год). Им было сделано многое для того, чтобы превратить Египет в могущественную державу.