Казахстанские морские кадеты пересекли Атлантический океан

Студенты изучали океанскую флору и фауну, что привело к многочисленным увлекательным открытиям, включая встречи с китами и дельфинами

Фото: пресс-служба МНВО РК

Кадеты второго курса Казахстанской морской академии (КМА) Казахстанско-Британского технического университета преодолели Атлантический океан на нидерландском паруснике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК

Этот уникальный образовательный проект стал важным этапом в их подготовке, объединив теорию с практикой и заложив основу для будущей морской карьеры.

Второкурсники совершили уникальное путешествие, преодолев 3 191 морскую милю (около 5 910 км) через Атлантический океан. Путешествие на борту парусника стало значимой частью образовательного процесса.

Маршрут начался на острове Кабо-Верде, расположенном у западного побережья Африки, и завершился на острове Кюрасао в Карибском море. Этот опыт стал важным этапом в обучении кадетов, предоставив им шанс применить теоретические знания в реальных условиях океанского плавания.

Во время путешествия кадеты-штурманы активно участвовали в вахте, занимались астрономической навигацией и следили за погодными условиями. Они использовали различные методы навигации для точного определения маршрута.

Студенты также изучали океанскую флору и фауну, что привело к многочисленным увлекательным открытиям, включая встречи с китами и дельфинами.

Кадеты-механики работали в машинном отделении, выполняя задачи по сварке, токарной обработке и изучению работы судовых механизмов. Этот опыт был важен для их профессионального роста, так как позволил не только изучить устройство судов, но и овладеть работой с современным оборудованием.

«Мы гордимся нашими кадетами, которые не только пересекли Атлантический океан, но и сделали это на борту легендарного парусника Eendracht. Это судно стало для них настоящей школой жизни и важным элементом командного духа. На борту парусника кадеты учатся работать в единой команде, поскольку именно они управляют движением судна: совместно подтягивают паруса, направляют корабль на верный курс, встают на ночные вахты и поддерживают друг друга в любых ситуациях. Эта практика воспитывает в них не только профессиональные навыки, но и такие важные качества, как ответственность, дисциплина и взаимовыручка. Программа подготовки Казахстанской морской академии КБТУ направлена на развитие навыков, которые соответствуют международным стандартам. Мы гордимся тем, что наши кадеты получают уникальные возможности для обучения и подготовки, и уверены, что полученный опыт станет основой для их успешной морской карьеры», – подчеркнул декан Казахстанской морской академии Рамиль Бикташев.

Путешествие кадетов второго курса КМА стало важным этапом их профессионального становления. Этот уникальный образовательный проект был успешно реализован благодаря поддержке МНВО РК, руководства КБТУ, наставников и партнеров, что позволило студентам получить ценный практический опыт и подготовиться к требованиям современной морской отрасли.