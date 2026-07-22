Казахстанские пловцы завоевали 16 медалей на чемпионате Азии среди возрастных групп

В Бангкоке (Таиланд) проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Казахстанские пловцы завершили свое выступление с 16 медалями, среди которых шесть являются золотыми.
"Золото" взяли:
- Александр Румынский (100 метров на спине),
- Даниил Чужинов (200 метров комплексным плаванием),
- Комбинированная эстафета 4×100 метров, группа А
- Александр Румынский (200 метров на спине)
- Анатолий Руденко (100 метров брассом)
- Анатолий Руденко (50 метров брассом)
"Серебро" завоевали:
- Александр Мироничев (50 метров баттерфляем)
- Дарья Чеснокова (50 метров на спине)
- Федор Диденко (800 метров вольным стилем)
- Комбинированная эстафета 4×100 метров, группа B
- Эстафета 4×200 метров вольным стилем, группа А
- Александр Миронычев (50 метров вольным стилем)
- Комбинированная смешенная эстафета 4×100 метров, группа А
"Бронзу" получили:
- Федор Диденко (400 метров вольным стилем)
- Эстафета 4×100 метров вольным стилем, группа А
- Даниил Чужинов (400 метров комплексным плаванием)
Добавим, что в турнире принимают участие атлеты юношеских и юниорских возрастных категорий.