Казахстанские реставраторы приняли участие в международном семинаре в Армении

Фото: МКИ

В Ереване состоялся международный семинар «Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Мероприятие объединило экспертов из Казахстана, Италии, Франции, Ирака, Сирии, Грузии, России и США.





В рамках программы прошли лекции, мастер-классы и круглый стол по актуальным вопросам реставрации. Участники обсудили биохимические исследования, физическую и цифровую реставрацию, а также применение современных технологий в сохранении письменного наследия.





В 2026 году семинар отметил 15-летие. С момента основания в 2011 году он стал значимой международной площадкой для специалистов в сфере сохранения рукописного и печатного наследия.