Казахстанские школьники примут участие в Международной исторической олимпиаде-2025

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Лилия Сыздыкова

В Астане впервые прошла Рес­публиканская историческая олимпиада (РИО), победители которой отправятся представлять Казахстан на аналогичное международное соревнование – International History Olympiad (IHO), которое состоится в 2025 году в Париже.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Мероприятие, организованное по инициативе молодежной организации Ziyatker, поддержали Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента, организация International History Olympiad, партия «Respublica», центр международных программ «Болашак», Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев Университет.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, принявший участие в церемонии награждения победителей республиканской олимпиады, также заявил, что ведомство окажет инициативе молодых людей полную поддерж­ку, в том числе и в подготовке к предстоящей International History Olympiad 2025.

Министр подчеркнул: его необычайно радует зарождение в Казахстане такого сообщества любителей истории. Он также выразил надежду, что оно не останется для молодых людей просто школьным увлечением, а перерастет в профессиональный и академический интерес.

Как рассказал ученик столичной НИШ физико-математического направления, лидер организации Ziyatker и инициатор РИО Елнар Салпеков, идея проведения респуб­ликанской олимпиады именно по всемирной истории заключается в том, чтобы официально сформировать национальную сборную, которая бы могла представлять нашу страну на IHO. До сих пор своей команды на этих международных состязаниях у Казахстана не было.

Кроме того, олимпиада нацелена на выявление, поддержку и развитие наиболее способных учащихся, проявляющих интерес к изучению всемирной истории, повышение интереса школьников Казахстана к изучению истории как части нацио­нального и мирового культурного наследия, а также формирование основы для будущего исторического сообщества.

– Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев сказал о том, что нужно поддерживать молодежное олимпийское движение не только в спорте, но и в науках, думаю, наша инициатива в этом плане имеет большое значение. Мы получили поддержку на уровне Правительства, нашли спонсоров. Проведенная Республиканская олимпиада по истории позволит сформировать костяк национальной команды на международной олимпиаде. Победители будут проходить специальную подготовку к ней с учеными Национальной академии наук, профессорами Назарбаев Университета и так далее, – рассказал Елнар Салпеков.

Интерес к проекту у школьников оказался очень большой. Первый этап отбора проходили более 1 400 человек (участие могли принять желающие со всех регионов и школ), а на финальный тур в Астане собрались 30 молодых людей, показавших лучшие результаты.

Республиканская олимпиада проходила по стандартам международной. В первую очередь это тест, который проверяет знания участников по истории разных регионов мира (Азия и Океания, Африка и Ближний Восток, Европа, Россия и СНГ, Северная и Южная Америки). Еще одно задание – письменное эссе на тему, которая выдается участникам в случайном порядке непосредственно на олимпиаде.

Кроме того, проверка знаний предполагает устные задания по историографии. Они готовились при поддержке профессоров истории Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальных школ, которые также выступили в качестве жюри олимпиады.

В результате были определены по три победителя в двух возрастных категориях. В старшей лиге (10–12-е классы) лучшие результаты показали Асхат Осер из Астаны, Дмитрий Горжанов из Костаная, Мейрлан Убайдуллаев из Шымкента, в младшей лиге (9–8-е классы) – Канат Нурганат из Тараза, Айдос Амиргали и Даниал Клышев, оба из Костаная.

#Франция #олимпиада #Образование #школьники

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