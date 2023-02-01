Казахстанские стрелки завоевали "золото" на Кубке мира

Так, на сегодня сборная команда Казахстана завоевала уже 4 медали, из них золотая, бронзовая и две серебряные медали.

Фото: instagram.com/kazshooting

Женская сборная команда Казахстана завоевала золотую медаль в командном зачете упражнения "10m air rifle" в категории среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию спортивной стрельбы.

В составе команды: Александра Ле (Алматы), Елизавета Безрукова (Шымкент), Анастасия Григорьева (Шымкент).

Так, на сегодня сборная команда Казахстана завоевала уже 4 медали, из них золотая, бронзовая и две серебряные медали.

Ранее, в командном зачете упражнения "10m air rifle" в категории среди мужчин сборная команда Казахстана завоевала серебряную медаль. В составе команды: Никита Шахторин (Шымкент), Константин Малиновский (Алматы), Ислам Сатпаев (Алматы).

Константин Малиновский за борьбу в упражнении "пневматическая винтовка" получил серебряную медаль.

В смешанном упражнении ПП-микс сборная команда Казахстана завоевала бронзовую медаль (Ирина Юнусметова (Шымкент) и Валерий Рахимжан (Алматы).

Спортсмены в финальном зачёте обыграли сборную команду Южной Кореи, заняв третье место.

В федерации напомнили, что с 27 января по 7 февраля в индонезийском городе Джакарта стартовал рейтинговый Кубок мира по пулевой стрельбе, в котором принимают участие более 350 спортсменов из 32 стран мира. Казахстан представляют 15 сильнейших стрелков.

Кубок мира в Индонезии является рейтинговым турниром, который позволяет подняться в таблице ISSF, и дает возможность получить лицензию по рейтингу на участие в XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.