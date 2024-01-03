Казахстанские теннисисты-юниоры «взлетели» в мировом рейтинге

Обновился юниорский мировой рейтинг ITF в возрастной категории 18 лет и младше, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Как сообщается, молодые и перспективные казахстанцы добились своими спортивными достижениями значительного прогресса.

«У юношей Амир Омарханов поднялся на 30 пунктов и занимает высокое 28-е место. Даниал Рахматуллаев взлетел на 61-ю строчку (+54), Виталий Зацепин – 81-й (+71), Илья Маратулы – 150-й (+93), Зангар Нурланулы поднялся на 105 позиций и сейчас он 177-й», — отметили в организации.

Также в Федерации тенниса сообщили, что среди девушек Асылжан Арыстанбекова взлетела на 15 пунктов. Теперь она расположилась на 51-м месте, Айя Нупбай – 168-я (+49).

Полина Слепцова также показала отличный прогресс. Уроженка Алматы теперь 176-я (+52) ракетка мира, добавили в ФТК.