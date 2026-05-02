Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане

Фото: Акимат Астаны

В Астане состоялся футбольный турнир «Кубок дружбы Казахстанской федерации футбола между религиозными конфессиями». В соревновании, которое уже в четвертый раз проходит в «Доме футбола», приняли участие 15 команд от 9 конфессий. Среди стран-членов УЕФА подобные турниры между религиозными конфессиями организуются только в Казахстане, Англии и Израиле.

«Турнир направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями различных религиозных конфессий», - сообщили в Акимате Астаны.

Турнир проводится дважды в год: весной, второй запланирован на зимний период.

"Наша главная цель - через футбол продвигать дружбу между представителями различных религиозных конфессий народа Казахстана. Идея турнира была разработана три года назад Казахстанской федерацией футбола совместно с Центром изучения религий. В будущем есть идея повысить статус футбольных соревнований до международного», - рассказал представитель общественного фонда «Qamqor-Astana» Олег Синяков.

В состязании сложно выделить явного фаворита. Например, в первом турнире чемпионом стала команда «Алаш» Духовного управления мусульман Казахстана, а во втором первенствовали представители Католической церкви. На данный момент действующим победителем турнира считается коллектив «Совет отцов».

«В 2025 году мы дебютировали на этом турнире, но выбыли уже в первом раунде. В этом году мы специально готовились около месяца. Надеемся дойти до финальной стадии. Конкуренция очень высокая. Благодаря такому турниру мы можем найти общий язык и познакомиться с представителями других религий, ведь спорт служит универсальной площадкой для укрепления доверия и взаимопонимания», - поделился мнением представитель конфессии «Лиахона» Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Лук.

Напомним, в рамках празднования Дня единства народа Казахстана по всей стране прошли культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на укрепление общественного согласия и межэтнического диалога.