Казахстанские цифровые ноу-хау показали главам правительств на Digital Almaty

Фото: пресс-служба правительства РК

Отечественные достижения в области цифровизации представили на выставке передовых цифровых проектов в рамках ежегодного форума Digital Almaty. Перед пленарной сессией ее посетили главы правительств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

На выставке представлены цифровые проекты более 300 казахстанских и международных IT-компаний, а также государственных органов в таких сферах цифровизации, как GovTech, AgroTech, Индустрия 4.0, ESG, Smart City и др.

Так, главам правительств презентовали платформу Qaztech, обеспечивающую соблюдение единых стандартов в государственных информационных системах РК, и цифровую основу регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа».

Наряду с этим гостям продемонстрировали цифровые сервисы города Алматы, а также результаты внедрения проектов Индустрии 4.0 в горно-металлургическом комплексе, промышленности и энергетическом секторе, в том числе за счет инструментов господдержки. В частности, это касается автоматизации процессов управления производством, снижения износа оборудования и сокращения непродуктивных расходов.

Вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова рассказала о внедрении современных технологий на промышленных предприятиях республики.

- Индустрия 4.0 – это современный тренд, который позволяет промышленным предприятиям и недропользователям сокращать свои расходы и повышать продуктивность за счет внедрения цифровых технологий. На выставке мы представляем несколько предприятий горно-металлургического комплекса, которые уже реализовали ряд цифровых проектов. Государство проводит активную политику по продвижению Индустрии 4.0 путем оказания мер поддержки. Это в том числе касается возмещения затрат бизнеса на внедрение таких технологий. На сегодня уже более 183 млн тенге было возмещено, эта работа продолжается, — сказала она.

Также на выставке была презентована Единая платформа недропользователей Minerals.gov.kz, которая позволит облегчить и ускорить процесс получения лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых. Благодаря современным ГИС-технологиям потенциальные инвесторы смогут получать полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры и заканчивая отчетами геологической изученности территории. Здесь же можно будет подать соответствующее заявление с помощью ЭЦП-ключа.

Представитель компании «Яндекс» Даниил Шулейко рассказал главам правительств, что в Казахстане работают более 10 сервисов для людей и бизнеса.

- Мы стремимся сделать наши сервисы доступными для каждого. В 2023 году мы сделали: «Карты» на казахском, сервис «Алиса» на казахском в мобильном браузере и приложении, перевод видео на казахский в Яндекс Браузере, а также быстрые ответы в поиске на казахском. Все это делает информацию более доступной и удобной для наших казахстанских пользователей и способствуют распространению государственного языка, — сказал он.

Кроме того, на выставке была презентована деятельность первого в Центральной Азии центра компетенций по промышленной роботизации, запущенного в Казахстане. В рамках него сформирован международный консорциум казахстанских и зарубежных университетов и IT-компаний. Среди основных задач центра – проведение исследований и разработок в области робототехники, поддержка тематических стартапов в их акселерации и масштабировании.

Свои проекты на Digital Almaty показали также топовые казахстанские IT-компании и стартапы. В их числе система биометрии с уникальной технологией аутентификации по рисунку вен ладони (Alaqan Technologies), ИИ платформа по верификации производственных данных (Dereknet), система управления эксплуатацией и надежностью оборудования (Equipmetry), проект по внедрению цифровизации на промышленных предприятиях и платформа интеллектуального видеонаблюдения (Omir Group), автоматизированные системы экологического мониторинга (OST Engineering) и др.

Так, представитель стартапа SmartView Innovations Рахат Оспанов рассказал, что кучное выщелачивание – один из самых популярных и экономически выгодных методов добычи полезных компонентов. Однако главный компонент – вобблеры (разбрызгиватели), которые орошают кучу и извлекают металл, ломаются очень часто. Это приводит к большим убыткам для предприятий.

- Наше решение: дрон делает периодичный облет поля кучного выщелачивания и записывает видео. Далее это видео обрабатывается компьютерным зрением и специально обученный нами искусственный интеллект определяет все поломки и их местоположение на поле. Наше решение увеличило извлечение золота на 4%, эффективность работы аппаратчиков на 60% и снизило воздействие агрессивных химикатов на рабочих на 80%, — сказал он.

Директор компании Dereknet Саламат Кабдулов отметил, что каждый день нефтегазовые месторождения генерируют огромный объем данных, которые зачастую обрабатываются вручную с помощью простых компьютерных программ. Это повышает риски допущения ошибок и принятия неверных управленческих решений.

- Мы предлагаем решение этой задачи – платформу управления производственными данными, где предусмотрены различные инженерные модули. В результате расчеты становятся прозрачными и за счет автоматизации исключаются ошибки. Также благодаря применению искусственного интеллекта инженеры получают прогнозы, которые помогают увеличить производство. Платформа доказала свою эффективность на трех действующих месторождениях Казахстана. В 2024 году мы планируем выйти на рынок Северного моря, в Норвегию, — сказал он.

Один из участников выставки, генеральный директор компании OST Engineering Виталий Остапчук, также рассказал о своем проекте.

- Мы занимаемся производством отечественных систем автоматизированного экологического мониторинга. С учетом введения нового Экологического кодекса крупным предприятиям необходимо внедрять такие системы, чтобы Правительство и общественность в реальном времени могли следить за экологической обстановкой. Мы открылись в 2020 году и уже достигли довольно больших результатов. У нас есть системы мониторинга атмосферного воздуха, выбросов у источников загрязнения и сбросов воды. Наши системы ничем не уступают зарубежным аналогам, — отметил он.

Как отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин, на сегодняшний день в Казахстане оцифровано более 90% государственных услуг.

- Их огромное количество, свыше 1000. Они были скомпонованы в более чем 150 жизненных ситуаций, в которых могут потребоваться соответствующие услуги. Например, проактивная регистрация рождения ребенка, когда матери приходит уведомление или SMS. Она заполняет имя и фамилию ребенка, указывает счет, на который будут производиться выплаты, и получает свидетельство о рождении в разделе цифровых документов на Egov. Также мы рассказываем об услуге по постановке в очередь в детские сады, которая с этого года является единой для всей страны. Это большое достижение, которое повышает прозрачность и удобство этого процесса, — сказал глава АО «НИТ».

По его словам, активное взаимодействие с банками позволило отдельные услуги, например, по перерегистрации авто, вывести в онлайн.

- Раньше люди ходили в специальный Центр обслуживания населения, чтобы получить эту услугу. Сейчас это можно сделать онлайн буквально за 5 минут через интернет, — подчеркнул Ростислав Коняшкин.

Он также добавил, что Казахстан активно продвигается в части экспорта своих цифровых продуктов.