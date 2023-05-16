Казахстанские тяжелоатлеты заняли четвёртое место на чемпионате Азии в Корее

Команда Казахстана завоевала четыре золотые медали, пять серебряных и пять бронзовых.

Фото: wfrk.kz

В Чинджу (Южная Корея) завершился чемпионат Азии по тяжёлой атлетике. Казахстан на данном континентальном первенстве представляли 20 спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тяжёлой атлетики РК.

«Золото» в копилку сборной Казахстана принес Адилетулы Нургиса. В категории до 102 килограммов он реализовал 400 (181+219) килограммов, завоевав «серебро» в рывке, «золото» в толчке и в сумме упражнений.

В категории до 109 килограммов сразу два казахстанских тяжелоатлета поднялись на пьедестал почета. Артем Антропов реализовал пять подходов из шести и стал вторым в толчке и в сумме двоеборья. 399 (172+227) килограммов его результат.

Андас Самарканов замкнул тройку лидеров с результатом 390 (169+221) килограммов («бронза» в толчке и в сумме).

Арли Чонтей в категории до 55 килограммов завоевал «золотую» медаль в рывке и занял третье место в сумме двоеборья (117+141).

Замкнул тройку лидеров в категории до 73 килограммов среди мужчин воспитанник Костанайской школы тяжелой атлетики Алексей Чуркин. 340 (154+186) килограммов его результат, а также серебряная медаль в рывке.

Сейтказы Еламан уверенно обошел своих соперников по итогам первого упражнения в категории до 81 килограмма. В рывке он поднял 155 килограммов и завоевал «золото» в этом упражнении.

Бронзовая призерка Олимпийских Игр 2016 Карина Горичева стала обладательницей серебряной медали в рывке в категории до 64 килограммов (91+101). А Аиша Омарова (87 кг) отметилась «бронзой» в толчке.

В шаге от призовой тройки по итогам суммы двух упражнений остановились Арай Нурлыбекова (76 кг), Аиша Омарова (87 кг), Любовь Ковальчук (87+ кг), Сергей Петрович (89 кг).

Таким образом, команда Казахстана завоевала четыре золотые медали, пять серебряных и пять бронзовых. В общекомандном зачете мужская и женская сборные РК заняли четвертое место, а в медальном зачете мужская стала второй, уступив лишь сборной Китая, женская команда расположилась на 11-ом месте.