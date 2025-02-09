Казахстанских миротворцев наградили медалями на Голанских высотах

Армия
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Военнослужащие РК обеспечивают охрану и укрепление обороны баз Организации и взаимодействуют с местным населением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны республики

Фото: Минобороны РК

Командующий миротворческой миссией генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии Организации Объединенных Наций.

Самостоятельный казахстанский миротворческий контингент несет службу на базе Фауар, выполняя задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирийской Арабской Республике. Все 139 военнослужащих и четыре штабных офицера были удостоены награды ООН.

Казахстанские военнослужащие обеспечивают охрану и укрепление обороны баз Организации и взаимодействуют с местным населением. За 11 месяцев миротворцы обезвредили около 200 неразорвавшихся снарядов и осуществили медицинскую эвакуацию сотрудника ООН. В декабре прошлого года при эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны личный состав контингента продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий.

«Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа и командующий миссией ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF) генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма отметили высокий уровень боевой выучки, дисциплины и морально-волевые качества наших военнослужащих. Это наш вклад в поддержание мира и международной безопасности», – прокомментировал командир миротворческой роты подполковник Жигер Аипов.

Напомним, что в марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов.

#награждение #миротворцы #Голанские высоты

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