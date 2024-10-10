Казахстанский фигурист поднялся в мировом рейтинге

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров улучшил свои позиции в мировом рейтинге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: olympic.kz

После обновления списка лучших спортсмен переместился с 13-го места на 11-е. Этому способствовала его победа на недавнем Мемориале Дениса Тена, который состоялся в Астане. Золотая медаль принесла ему 300 очков.

Лидером является американец Илья Малинин. На втором месте располагается Адам Сяо Хим Фа (Франция). Замыкает тройку японец Као Миура.