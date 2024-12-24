Казахстанский фильм признан лучшим на фестивале в Марокко

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Драма, рассказывающая о событиях столетней давности, связанных с установлением советской власти, признана лучшим фильмом

Фото: скриншот видео / 24.kz

Казахстанский фильм «Талақ» завоевал Гран-при международного фестиваля Транссахарского кино в Марокко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Работа режиссёра Данияра Саламата по мотивам произведения Беимбета Майлина не просто получила высокую оценку жюри, но также стала поводом для создания более тесных отношений. Кинематограф Казахстана вызвал большой интерес на африканском континенте, и уже в следующем году французская Ассоциация казахского кино представит на фестивале отдельную программу. Показы пройдут в уникальной локации – в пустыне Сахара и специальный выпуск будет посвящён фильмам из Казахстана.

– Я думаю, что казахстанский кинематограф развивается очень динамично. Появляется очень много интересных и талантливых молодых голосов у казахского кино, а также существует фонд поддержки казахского кино. Все это в совокупности дает новые интересные фильмы. География фестиваля казахского кино расширяется. В прошлом году мы сделали первые показы в Камеруне, а в этом году уже дошли до Королевства Марокко, - говорит президент французской Ассоциации казахского кино Андре Иванов.

Марокко часто называют африканским Голливудом. Здесь развита киноиндустрия, сотрудничество с фестивалем открывает новые возможности для казахстанских профессионалов киноиндустрии, отмечает телеканал.

 

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