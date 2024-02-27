Казахстанский культурный центр откроют в Китае

Подробнее об этом рассказали в Минкультинформе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минкультуры

В рамках официального визита в КНР Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином в 2022 году достигнуто соглашение о создании на паритетной основе культурных центров. Этот шаг подчеркивает важность развития культурного диалога между странами и демонстрирует стремление обеих сторон к укреплению сотрудничества в области культуры и искусства.

В ходе рабочей поездки в Пекин министр культуры и информации РК Аида Балаева и министр культуры и туризма КНР Сунь Ели обсудили ход практической реализации вышеуказанных договоренностей. Основными направлениями деятельности центра станут музейное и библиотечное дело, музыкальное и кино искусство, языковое обучение и другие.

— Китай и Казахстан на протяжении длительного времени являются стратегическими союзниками, а также партнерами по всему спектру взаимодействия. Сегодняшняя встреча заложила прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. С нашей стороны будет оказана максимальная поддержка в оперативном решении всех вопросов, касающихся открытия центра, — сказал Сунь Ели.

В ходе поездки казахстанской стороной проработаны организационные вопросы, касающиеся подбора помещения, содержательной концепции, а также юридические аспекты по открытию культурного центра Казахстана в Китае. Наряду с этим министры обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия двух ведомств.

В частности, будет расширено сотрудничество путем подписания соглашений в сфере культуры, предполагающих усиление совместной работы по организации взаимных гастролей театральных и концертных организаций, обменных выставок, взаимных переводов и изданий произведений классической литературы и другим проектам.

Аидой Балаевой озвучена важность возврата архивных материалов и культурных ценностей из КНР, проведения мастер-классов китайскими специалистами в области циркового искусства и хореографии, выделения грантов для обучения в сферах кинематографии, музейного дела, сохранения историко-культурного наследия и реставрации.

Не менее значимой стала встреча с руководителем Главного государственного управления по делам радио и телевидения КНР Цао Шумин.

— Благодаря лидерам наших государств казахстанско-китайское сотрудничество во всех сферах развивается динамично. Телеканалами двух стран реализован ряд совместных проектов. Мы предлагаем усилить работу посредством выпуска контента нового формата, таких как микросериалы, видеоролики о странах и трансляции их на ТВ, — подчеркнула Цао Шумин.

Аида Балаева предложила поддержать ротацию художественных, документальных, анимационных фильмов на телеканалах КНР, а также оказать содействие в производстве совместных сериалов и роликов о достопримечательностях и культурных объектах Казахстана. Также министр отметила особую заинтересованность в участии казахстанских деятелей культуры в телевизионных шоу Китая, транслирующихся в самых крупных СМИ мира по масштабу вещания.

Кроме того, стороны рассмотрят проекты соглашений о взаимодействии в сфере СМИ и информации, теле- и радиовещания, по вопросам аудиовизуальной продукции.

Генеральный директор крупнейшей медиакорпорации КНР Global China Media Corporation Шэнь Хайсюнь, с которым также провела встречу министр, предложил заключить соглашение о производстве документальных фильмов, направленных на популяризацию культурного наследия и культурных ценностей сторон. Уже в канун празднования Наурыза будет реализована договоренность о ротации казахских кюев на радиостанциях Китая.

На встрече с председателем Государственного комитета КНР по делам национальностей господином Пань Юэ Аида Балаева рассказала о том, что впервые в истории Казахстана в стране создан мультинациональный ансамбль песни и танца «Бірлік».

Для эффективного обмена опытом и наработками министр предложила рассмотреть возможность организации гастролей ансамбля в Пекин, а также проведении мастер-классов художественных руководителей ансамбля разных национальностей и меньшинств, действующего при госкомитете КНР.

В пресс-службе ведомства отметили, что завершила рабочую поездку в Пекин встреча с директором Китайского Большого театра Ван Нином, на которой стороны рассмотрели вопросы развития театрального искусства двух стран. Посмотрев драму «Большая красная мечта», казахстанская делегация была восхищена танцевальной постановкой, организованной на высоком эстетическом уровне.