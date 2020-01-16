​Казахстанский миллиард

Следует отметить, что почти все эти деньги – более 77% – являются собственными средствами инвесторов и бизнесменов, а именно: 328 млрд 222 млн тенге, или более 868 млн долларов.

Еще около 100 млрд тенге – заемные средства банков и кредиторов. Больше всего средств в 2019 году инвесторы вложили в сельскохозяйственную отрасль Северо-Казахстанской области – 93 млрд 495,8 млн тенге (21,8% от всей суммы инвестиций по республике).

За Северным Казахстаном с вдвое меньшими суммами следуют Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Туркестанская области (от 44,2 млрд до 49,7 млрд тенге). Примечательно, что Павлодарский регион в 2019 году привлек втрое больше инвестиций в аграрный сектор, чем годом ранее.

В целом 2019 год был довольно успешным в плане привлечения инвестиций в сельское хозяй­ство, а также «закладки первых кирпичей» в долгосрочные взаимо­отношения с иностранными партнерами.

Так, в прошлом году в ходе официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в ФРГ Минсельхоз Казахстана подписал совместное заявление о намерениях с министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии.

В рамках рабочего визита Премьер-министра РК Аскара Мамина в США было подписано знаковое соглашение об инвестировании лидерами американского агробизнеса – Tyson Foods и Valmont Industries – в открытие предприя­тий по переработке мяса и выпус­ку оборудования для оросительных систем в Казахстане.

Также глава Министерства сельского хозяйства республики Сапархан Омаров подписал ряд соглашений и меморандумов по вопросам развития и сотрудничества в области АПК с руководителями соответствующих минис­терств и структур Аргентины, Грузии, Германии, Ирана, Китая, Эстонии. Проведены переговоры с членами правительств Афганистана, Бангладеш, Египта, Индонезии, Турции, Саудовской Аравии, руководителями крупных инвес­тиционных компаний – SALIC и United Green.

Кроме того, между министерствами сельского хозяйства Казахстана и Узбекистана подписана «дорожная карта» об активизации сотрудничества, достигнута договоренность с французскими компаниями Lactalis и Danone о стратегическом партнерстве, в рамках которого в Казахстане будет открыта «Школа фермеров».