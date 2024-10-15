Казахстанский павильон получил положительную оценку арт-критиков на выставке в Венеции

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

Павильон «Jerūiyq: взгляд за горизонт» продолжает собирать положительные отзывы со стороны международных критиков на 60-й Венецианской биеннале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры

По прошествии нескольких месяцев с момента открытия, экспозиция, посвященная современной интерпретации древней легенды о мифической земле, стала одной из обсуждаемых среди участников и посетителей биеннале.

Национальный павильон Республики Казахстан представлен на престижной выставке при поддержке Министерства культуры и информации. Комиссаром является министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Jerūiyq - утопия из казахских легенд, воплощающая метафору поиска и пути. На экспозиции представлен воображаемый мир из футуристических горизонтов и порталов из настоящего в иные измерения. Работы казахстанских художников тщательно отобраны для того, чтобы показать тему в разрезе нескольких поколений: как это ощущалось в 70-80-90 е годы ХХ века и как это вновь переживается современными художниками, работающими с новыми медиа.

«Это так важно - показать Казахстану свое искусство. Сама концепция и задумка очень интересная совместить историю с современностью. Мне очень понравились работы», - сказала арт-критик и художник из Германии Валерия Абентрот.

Особенно тепло павильон Казахстана был принят благодаря его уникальной концепции и оригинальным работам, в которых прослеживается связь поколений казахстанских художников. Например, работы Камиля Муллашева и Ерболата Толепбая, представляющие прошлые десятилетия, в диалоге с современными проектами Сакена Нарынова и Сергея Маслова, показывают эволюцию казахстанского искусства от модернизма к новому медиа.

Внимание привлекли работы, которые сочетают традиционные мотивы с новыми медиа — такие как инсталляция «Присутствие» группы The2vvo и видеоэссе Анвара Мусрепова «Аластау». Это отражает тему глобального диалога биеннале, касающегося культурного плюрализма и миграции.

Желающие могут посетить казахстанский павильон на 60-й Венецианской биеннале искусств в историческом здании Музея Navale до 24 ноября.

#Минкультуры #выставка #Венеция

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