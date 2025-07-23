Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена

Кино
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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

Кинорежиссер Рашид Нугманов, чье имя стало символом новой волны в отечественном кино, был удостоен одной из самых престижных наград Франции – ордена Искусств и Литературы.

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Вручая награду режиссеру в Алматы, посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге подчеркнул:

– Ваша роль в формировании новой волны в кино конца 80-х годов стала решающей для всего казахстанского искусства. Вы стали не только творческой, но и политической фигурой, строящей мосты между Францией и Казахстаном.

Орден был учрежден Францией в 1957 году и вручается за исключительный вклад в развитие искусства и литературы. Он стал почетным знаком признания для самых ярких творцов, чьи работы оказывают влияние на мировую культуру. Рашид Нугманов, чей фильм «Игла» стал культовым, безусловно заслуживает такого признания.

Именно народная любовь стала основой его успеха как в Казахстане, так и за рубежом.

– Такие награды – это не только личное достижение, но и результат искренней поддержки зрителей. А также подтверждение глубоких культурных связей Казахстана с Францией, они олицетворяют ту творческую ответственность, которая лежит на художнике: вдохновлять, провоцировать и быть верным своему искусству, – сказал Рашид Нугманов.

Напомним, фильм «Игла» стал не только вехой в казахстанском кинематографе, но и помог сформировать новые эстетические ориентиры, которые сделали Нугманова одним из ведущих режиссеров своего времени. Он успешно продолжил свою карьеру: работал в международных проектах, с 2015 по 2017 год был генеральным директором Международного кинофестиваля «Евразия», в 2016-м был избран президентом Национальной академии кинематогра­фических искусств и наук Казахстана.

Тем не менее для большинства казахстанских зрителей Рашид Нугманов остается именно тем режиссером, чье имя олицетворяет дух перемен, а его фильмы – это не просто искусство, но и зеркала, в которых отражаются глубинные изменения в обществе.

#Франция #награда #кинорежиссер #Рашид Нугманов

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