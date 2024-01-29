Казахстанский скакун пробился в финал

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Казахстанский скакун Кабирхан вновь занял первое место на скачках в Дубае – он выиграл второй этап Al Maktoum Challenge.

 

фото dubairacingclub.com

Всего две недели назад мы радовались яркой дебютной победе Кабирхана, который сразу же снискал себе лавры незаурядного скакуна, готового к покорению высочайших спортивных вершин, и вот он вновь оказался вне конкуренции.

В пятницу вечером на знаменитом ипподроме Мейдан было проведено девять скачек для лошадей чистокровной верховой и арабской пород. Но в центре внимания был Al Maktoum Challenge (Гр.1) Presented by Longines – дебютная перво­группная скачка этого сезона с участием звезды из Казах­стана – скакуна по кличке Кабирхан, владельцем которого является Тлек Муханбеткалиев, а жокеем – ирландец Пэт Добс. Конкуренцию ему составили прошлогодняя оксистка (победительница ОКС среди чистокровной верховой породы) Мими Какуши (Mimi Kakushi) и проверенные «классики» Атлетико Эль Кулано (Atletico El Culano), Клэптон (Clapton), Фёрст Конститьюшен (First Constitution), Милитари Ло (Military Law). Всего в скачку были заявлены 12 лошадей.

Четырехлетний Кабирхан считается одним из самых быстрых скакунов в мире. 12 января казахстанский жеребец выиграл в Дубае забег на 2 000 мет­ров, а теперь повторил свой успех, выиграв второй этап Al Maktoum Challenge с призовым фондом в один миллион долларов, и сделал еще один шаг к участию в главном событии сезона – розыгрыше Dubai World Cup.

У Кабирхана было 30 болельщиков из его страны, которые неистово его поддерживали. Это была легкая победа для нашего скакуна под управлением Пэта Добса и автоматическое стартовое место на чемпионате мира в Дубае.

– Возможно, это лучшая лошадь которую я когда-либо тренировал, – сказал тренер нашего Кабирхана Дуг Уотсон, проживающий в ОАЭ. – Я рад за нашу команду, Пэта и, конечно же, за всех в Казахстане.

Отметим, что финал Dubai World Cup по гладким скачкам пройдет в конце марта, его общий призовой фонд сос­тавит 30,5 млн долларов, за 12,5 млн из которых и поборется Кабирхан. Это будет кульминация и завершающий аккорд конноспортивного сезона в Дубае. Он привлекает лучших жокеев, тренеров, владельцев самых лучших беговых лошадей и, конечно же, лучших скакунов планеты.

Любителей спорта заинтересует также и насыщенная культурно-развлекательная программа главного события сезона. В частности, традиционно в рамках Кубка запланированы конкурсы с крупными призами, например, за лучшую шляпку или наряд. Венчает день скачек концерт мировой знаменитости. Напомним, что Кубок мира по скачкам проводится в Дубае с 1996 года под патронатом Его Высочества шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая.

#Дубай #конный спорт #Кабирхан #Al Maktoum Challenge #скакун

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