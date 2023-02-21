Казахстанский военнослужащий погиб в военном институте России

Военнослужащий Национальной гвардии Казахстана погиб в Саратовском Военном институте войск Национальной гвардии России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: perevozka24.ru

19 февраля в Саратовском военном институте войск Национальной гвардии России погиб курсант 3 курса военнослужащий Национальной гвардии Казахстана.

«Он после окончания специализированного лицея «Арыстан» в 2020 году прошел отбор и был направлен в Военный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации для обучения по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Командование Академии Национальной гвардии РК выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего», – говорится в сообщении.