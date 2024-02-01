Казахстанско-румынский бизнес-форум прошел в порту Констанца

Транспорт
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В ходе визита в Румынию казахстанская делегация также приняла участие в заседании совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

На полях форума состоялись В2В встречи с представителями бизнеса Румынии.

Министр транспорта  Марат Карабаев отметил, что Казахстан создает все условия для развития собственной транспортной отрасли, повышения скорости и качества транзитных перевозок на пути из Азии в Европу. Также он выразил надежду, что встреча представителей бизнеса даст новый импульс для автоперевозок между Казахстаном и Румынией.

Также казахстанская делегация в сопровождении заместителя министра транспорта и инфраструктуры Румынии Адриана Фогиша ознакомилась с деятельностью крупнейшего порта в Румынии в г. Констанца.

Морской-речной порт имеет 156 причалов и выгодное географическое положение на пересечении двух панъевропейских транспортных коридоров: речного Коридора VII (Дунай) и железнодорожного Коридора IV. Рядом с портом расположены два спутниковых порта Мидия и Мангалия. Мощность порта Констанца - 100 млн тонн грузов в год.

Возможности и преимущества порта Констанца могут сыграть важную роль в раскрытии потенциала ТМТМ, а также в укреплении сотрудничества Казахстана и Румынии для взаимного увеличения объемов транзитных грузопотоков и обмена передовым опытом в области мультимодальных перевозок и логистических процессов.

В мероприятиях от казахстанской стороны участвовали вице-министр Талгат Ластаев, председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Олжас Сапарбеков, представители руководства АО «KTZ Express», «НК «Актауский морской торговый порт», Международной ассоциации «ТМТМ», ТОО «Semurg Invest», Dar Rail и PTC Holding.

#казахстан #порт #Румыния #транспортный потенциал

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