Казахстанского журналиста обокрали в Рио

"У одного из представителей СМИ нашей страны в кафе украли сумку с ноутбуком и фотоаппаратом. Наши коллеги уже обратились в полицию, но преступников пока не нашли. Идет расследование", – передает телеканал.
Криминальная обстановка в Рио остается непростой. Особенно в самом неблагополучном его районе – в фавелах. Там вторые сутки продолжается масштабная спецоперация по борьбе с преступными группировками. Провести ее в разгар Олимпиады городские власти решили после того, как в трущобах Рио неизвестные открыли огонь по полицейским. Один из них погиб. Сейчас фавелы Рио прочесывает вооруженный патруль, на подходах к кварталам дежурят снайперы.