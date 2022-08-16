Казахстанскому индексу научного цитирования быть!

Выступая на юбилейной сессии Национальной академии наук, Президент Касым-Жомарт Токаев не только запустил программу преобразований в сфере науки и образования, но и озвучил ряд важных инициатив, одна из которых – создание национального индекса научного цитирования.

Работа над этим проектом представляется крайне важной и более чем своевременной, поскольку наукометрические показатели стали постоянными спутниками современного ученого, начиная с самого начала карьеры и до ее вершин.

Современная мировая наука – это огромные потоки информации, метаданных, в которых неподготовленному человеку можно «утонуть». Но ориентироваться в них необходимо каждому ученому хотя бы для того, чтобы не изобретать велосипед, знать, насколько та или иная проблема уже исследована, какие научные коллективы являются ведущими в разных направлениях науки. Искать ответы на эти вопросы вручную уже невозможно. Для этого создаются различные поисковые платформы, объединяю­щие и систематизирующие потоки научной информации в виде библио­графических, реферативных баз данных рецензируемой научной литературы.

Международные инструменты поиска и обработки научной информации

В мире в настоящее время действует достаточно большое количество глобальных, тематических и национальных элект­ронных ресурсов, содержащих значительные объемы данных, осуществляющих поисковую деятельность и аналитическую обработку научной информации. Наиболее авторитетные из них – Web of Science, Scopus.

Какие результаты дает работа с данными информационными ресурсами?

Во-первых, возможно значительно ускорить поиск научной литературы в определенном направлении, определить круг наиболее значимых авторов, проблем, расширить контакты, вступить в коллаборацию уже на этапе планирования исследования.

Во-вторых, публикации в известных базах данных позволяют ученому, научному коллективу определить свое место в научном рейтинге на основе таких показателей, как количество публикаций, суммарное цитирование, средняя цитируемость, индекс Хирша, получить независимую оценку своего вклада в науку. От этих показателей сегодня зависит и успешность ученого внутри страны, в том числе возможность получения государственного финансирования, оценка реализованного научного проекта.

В-третьих, благодаря аналитическому инструменту InCites, разработанному компанией Clarivate Analytics на базе данных Web of Science Core Collection, стало возможным проводить сравнительный анализ научной результативности в разных предметных отраслях науки, между разными научными коллективами, странами. Этот инструмент также позволяет проводить анализ продуктивности работы отдельных исследователей и сравнивать с результатами коллег во всем мире.

Показатель InCites – нормализованная средняя цитируемость, которая вычисляется как соотношение цитируемости публикации к средней цитируемости всех публикаций того же типа, опубликованных в том же году и в той же предметной области. Если полученный результат нормализованной цитируемости меньше единицы, то это значит, что исследование цитируется хуже среднемирового уровня, если больше единицы, то цитируемость работы выше среднемирового уровня цитируемости. Соответственно единица и означает показатель среднемирового уровня.

Предлагаю посмотреть на показатели казахстанской науки через призму аналитического инструмента InCites.

Казахстанская наука в фокусе InCites

По данным InCites, количество казахстанских публикаций за период с 2019 по 2021 год составляет 0,12% от общего массива публикаций в Web of Science Core Collection. В числовом выражении это 12 353 единицы от 10 447 117 единиц, что соответствует 76-му месту в рейтинге из 213 стран.

Если взять для сравнения страны ЕАЭС, то картина складывается следующим образом: доля российских научных публикаций за этот период составила 2,59% (15-е место в рейтинге), Беларуси – 0,07% (87-е место), Армении – 0,04% (98-е место), Киргизии – 0,01% (133-е место). При этом показатель нормализованной средней цитируемости казахстан­ских публикаций равен 0,76 относительно среднемирового значения, равного единице. Это соответствует 193-й позиции в ранге нормализованной средней цитируемости из 213 стран.

По нормализованной средней цитируемости Казахстан опережает Россию, у которой он равен 0,73 и, соответственно, 195-е место в рейтинге, но уступает остальным странам. Так, для Беларуси этот показатель равен 0,80, что соответствует 184-му месту в рейтинге, у Армении – 0,96 или 152-е место.

В каких изданиях публикуются эти статьи?

Все журналы в базе Web of Science Core Collection разделены на квартили от самого высокого Q1 до самого низкого Q4. Данные свидетельствуют о том, что растет число публикаций казахстанских авторов в высокорейтинговых изданиях, а именно в журналах с квартилем Q1 и Q2. В 2019–2021 гг. количество статей с казахстанской аффилиацией в этих изданиях составило 66%. В изданиях с квартилем Q3 опубликовано 17,7% и каждая шестая статья – в научных журналах с квартилем Q4.

Сравнив эти индикаторы с общемировыми, мы видим, что в общем массиве базы Web of Science Core Collection публикации в изданиях первых двух квартилей составили 73,4%. Учитывая, что доля казахстанских публикаций в ведущих базах данных постоянно растет, вопрос качества научных статей остается актуальным.

В базе Web of Science Core Collection есть еще один интересный показатель результативности научной работы. Это ее вхождение в число высокоцитируемых публикаций в течение последних 10 лет – топ всех публикаций или верхний 1% по цитируемости по определенной тематике и году. Казахстанские авторы вошли в этот топ публикаций. Более того, доля высокоцитируемых публикаций в общем массиве казахстанских документов, опубликованных в Web of Science Core Collection, имеет тенденцию роста. С 2019 года этот показатель увеличился почти в 1,7 раза и в 2021 году составил 0,83%.

Всего за трехлетний период в 1% высокоцитируемых публикаций в Web of Science Core Collection вошли 70 работ казахстанских исследователей по 18 предметным направлениям. Среди них в области естественных наук – 13 публикаций, в области технических наук – 20, биологии – 6, аграрных наук – 5, медицины – 23, общественных наук – 3.

Наукометрия в Казахстане сегодня

Мы видим, что базы цитирования – довольно эффективный инструмент, позволяющий «замерить» состояние науки. Казахстанские ученые также нуждаются в подобном инструменте, поскольку зарубежные базы цитирования не индексируют большую часть отечественных научных изданий. Следовательно, оперируя данными лишь международных ресурсов, сложно составить полное представление о состоянии казахстанской науки, направлениях исследований отечественных ученых и научных коллективов, определить перспективные «точки роста».

Сложно точно сказать, сколько всего в Казахстане научных журналов. По данным Книжной палаты в стране их около 300. Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки (КОКСОН) для публикации основных результатов научной деятельности, включает 105 наименований. В Казахстанскую базу цитирования (КазБЦ), формируемую в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ), входит 168 журналов.

В международных базах данных, например, в Scopus, индексируется 5 казахстанских журналов.

В базе научной информации Web of Science Core Collection казахстанские журналы не индексируются. С 2015 года 14 наших журналов на этой платформе вошли в указатель цитирования Emerging Sources Citation Index, который создан специально для подготовки научных изданий к вхождению в основную базу. Импакт-фактор для таких изданий не рассчитывается. За это время ни один журнал не улучшил свои позиции, более того, четыре журнала были исключены и с этой подготовительной позиции за некорректные публикации.

Для того чтобы оценивать ситуа­цию с количеством и качеством казахстанских научных изданий, при НЦГНТЭ формируется КазБЦ. Историческая важность ее создания заключается в том, что нам удалось собрать, сохранить, систематизировать огромный массив казахстанской научной информации, который на какое-то время просто выпал из поля зрения государства и практически остался «бесхозным».

Ветераны науки помнят, что ранее на государственном уровне проводилось реферирование всех научных публикаций в Казах­стане по 4-м направлениям: химия (в т. ч. охрана окружающей среды; экология человека); геология, энергетика, электротехника, горное дело; металлургия, машинострое­ние, транспорт; сельское хозяйство, пищевая промышленность, биотехнология; физико-математические науки (математика, кибернетика, физика, механика, геофизика, астрономия, космические исследования). Все публикации по этим научным направлениям, независимо от того, где они были опубликованы, реферировались, и тем самым «оставались в истории» науки.

Эти данные хранили информацию о всей научной деятельности Казахстана. После многочисленных реорганизаций структур, занимающихся наукометрией и аналитикой в сфере науки, работы в этом направлении практически сошли на нет. Больше всего от этих трансформаций пострадала система научно-технической информации.

Казахстанская база цитирования

В 2005 году, осознавая важность и необходимость сохранения, систематизации и оценки качества научной информации, НЦГНТЭ начал формирование КазБЦ. Из огромного массива данных прак­тически вручную все научные статьи, опубликованные в казахстанских журналах, были перенесены и систематизированы в одном месте.

На сегодняшний день в КазБЦ включены 168 казахстанских журналов. В базу включаются отечественные журналы, отвечающие требованиям ГОСТов по издательскому оформлению пуб­ликуемых материалов, а также пристатейных ссылок, публикуемых в них. С издателями заключаются договоры на обработку журналов на безвозмездной основе.

Среди издателей научных журналов в Казахстане преобладают высшие учебные заведения. В список организаций, лидирующих по количеству выпускаемых научных журналов, входят ведущие вузы страны.

Логично, что и в топ организаций по количеству публикаций в КазБЦ также входят высшие учебные заведения. Для журналов, входящих в КазБЦ, с 2008 года рассчитывается импакт-фактор. В текущем году рассчитан импакт-фактор за 2019 год для 168 журналов. К расчету импакт-фактора за 2020 год готовится массив статей из 190 казахстанских журналов.

Как видно, в КазБЦ обрабатывается материал с двухгодичной задержкой. Это происходит потому, что на данный момент человеческих, материальных и технических ресурсов хватает только на такой объем работы. В мире, где информационные потоки с каждым днем увеличиваются и ускоряется доставка информации к потенциальным потребителям, мы опаздываем как минимум на два года.

НЦГНТЭ своими силами, без дополнительного финансирования разработал информационную систему, позволяющую вносить необходимые данные в базу. Это значительно облегчило труд специалистов, но не решило всех проблем. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что в оформ­лении журнала, статьи допускаются ошибки и погрешности, которые тормозят ввод данных в систему. Нередки случаи, когда тексты аннотаций подвергаются машинному переводу на английский или казахский языки.

Особенность наших журналов еще и в том, что в большинстве случаев авторы, которые в них публикуются, являются работниками организации – издателя журнала. Требование КОКСОН о том, чтобы научные статьи авторов, не аффилированных с издательством, составляли не менее 50% от числа публикаций в каждом номере журнала, в этих условиях не всегда выполняется. Это же касается и требования о наличии статей зарубежных авторов, а также статей на иностранных языках, в том числе на английском языке, в каждом номере журнала.

Зачастую мы сталкиваемся с таким явлением, как само- и взаимное цитирование. В некоторых случаях складывается впечатление, что наши отдельные казахстанские научные журналы издаются только для того, чтобы ученые могли отчитаться о своих публикациях.

Интерес к нашей информации и к информационному ресурсу КазБЦ проявляют многие. Нам неоднократно поступали предложения продать этот ресурс или сделать его частью более крупной и «раскрученной» поисковой системы. Мы не рассматриваем такие варианты, так как считаем, что собранная информация является интеллектуальным достоянием Республики Казахстан и должна работать на нашу страну.

Именно по этим причинам наша база данных КазБЦ пока не стала востребованным современным информационным продуктом. Но задача минимум нами выполнена – научная информация сохранена, систематизирована и готова к использованию!

Есть ли будущее у наукометрии в Казахстане?

Необходимость создания собственного наукометрического инструмента осознается на высшем уровне и требует скорейшего и эффективного решения.

Каким это решение видим мы?

Хочу обратить внимание, что КазБЦ является реферативной базой цитирования. Она содержит важный наукометрический, библиографический материал, аннотации, но не включает полные тексты статей. Найти их сегодня довольно непросто. Для решения этих задач предлагаем пойти по пути российских коллег, где на базе библиотеки e-library аккумулированы все научные и научно-популярные издания и создан Российский индекс цитирования (РИНЦ). В РИНЦ уже входят только научные индексированные издания. Верхушка РИНЦ, включающая наиболее качественные издания, составляла «российскую полку» в базе данных Web of Science.

Нам необходимо создать Казахстанский индекс научного цитирования (КазИНЦ), который бы объединил полнотекстовую библиотеку, где будут актуализироваться научные публикации из различных типов изданий и реферативную базу цитирования КазБЦ, где систематизирована библиографическая и наукометрическая информация по журнальным статьям. Таким образом мы сможем охватить весь объем научной информации – журналы, монографии, сборники, материа­лы научных конференций и др. Мы видим КазИНЦ как платформу для полнотекстовой элект­ронной библиотеки научных публикаций, а также для интегри­рованной с ней базы КазБЦ.

Такой инструмент давно ждут наши казахстанские ученые. Кроме того, он положительно повлияет на представленность казахстанской науки на международном уровне, повысит качество научной коммуникации. Учитывая, что все крупные международные базы данных прекратили сотрудничество с российскими научными организациями, в том числе с РИНЦ, заинтересованность в расширении контактов и сотрудничестве с нами будет расти. Уверен, что к такой базе научной информации проявят большой интерес коллеги по региону Центральной Азии.

Какой бы сложной ни была геополитическая ситуация, в этом аспекте мы можем значительно укрепить свои позиции и стать региональным лидером в области научной информации, наукометрии. Тем более, что на региональные потоки научной информации сегодня обращено особое внимание многих исследователей, международных научных организаций, крупнейших акторов на рынке мировой научной информации.

Но самое главное – создание национальной системы научного цитирования будет способствовать повышению субъектности казахстанской науки в системе глобальных научных координат.