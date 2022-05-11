Казахстанской молодежи объяснят смысл новых поправок в Конституцию

Изменения – дело молодых

Конгресс молодежи Казахстана планирует провести перед референдумом большую разъяснительную работу среди молодых граждан страны.

Цель этой работы – привлечь к учас­тию в референдуме как можно большее число молодежи и сделать так, чтобы молодые казахстанцы пришли 5 июня на избирательные участки, отчетливо понимая суть и важность вносимых в Основной закон страны поправок и дополнений.

– Откровенно говоря, большинство молодых сейчас не до конца понимает важность поправок в Конституцию, то, как эта реформа может изменить их жизнь. Однако очевидно, что вся наша молодежь хочет изменений. И мы хотим, чтобы было понимание: для системных изменений нужно изменение законов, нормативно-правовой базы, а Конс­титуция – это Основной закон страны, и от его правильного реформирования зависит очень многое. В предстоящий месяц мы будем проводить разъяснительную работу среди молодежи во всех регионах Казахстана – встречи в учебных заведениях, на базе молодежных ресурсных центров, трудовых коллективов. Хотим выслушать мнение молодежи о поправках, ответить на их вопросы, призвать их прийти проголосовать на референдуме. Я думаю, этот референдум – большая возможность для молодежи высказать свое мнение, проявить гражданскую позицию, стать участником изменений, – отметил исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов.

Первая такая информационная встреча прошла в Нур-Султане на следующий день после подписания Президентом Указа о назначении референдума на 5 июня. Участие в ней приняли депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев, член Совета по молодежной политике при Президенте РК, руководитель республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Сулейменов, заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова, а также студенты, активис­ты, руководители молодежных организаций, те, кто будет задействован в разъяс­нительной работе в предстоящий месяц.

Спикеры остановились на самых больших и важных поправках, которые предлагается внес­ти в Конституцию, объяснили, какое значение они будут иметь для построения нового справедливого Казахстана, для жизни страны и народа, что эти поправки будут значить для самой молодежи. Отдельно остановились на самом факте вынесения этих поправок на общенациональный референдум, что само по себе является конкретным подтверждением приверженнос­ти руководства страны курсу демократизации.

– Чтобы внести поправки в Конституцию по действующему законодательству, есть два механизма – через Парламент или через референдум. Но последние 27 лет механизм референдума не использовался, и сейчас мне кажется очень значимым, что Президент принял решение все-таки вынес­ти эти поправки на референдум. Это даст возможность всем казахстанцам обоз­начить свою позицию, быть услышанными, – подчеркнула Динара Садвакасова.

В ходе встречи приглашенные спикеры ответили на множество вопросов молодежи, один из которых: что произойдет, если 5 июня казахстанцы проголосуют против предлагаемых поправок, и не будут ли они в случае такого результата референдума все-таки проведены через Парламент?

– Если граждане проголосуют против, то Конституция в новой редакции считается не принятой, и через Парламент те же самые поправки проводиться не будут. Не будет такого: если в одну дверь войти не получилось, то всегда есть вторая. Действующее законодательство это запрещает. В таком случае, думаю, проект поправок будет возвращен на доработку, будут проводиться новые консультации с общественностью, вноситься изменения в документ, – ответила заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT».

В завершение мероприятия исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов вновь подчерк­нул, что подобные встречи будут проводиться как в столице, так и в регионах, будут приглашаться компетентные спикеры, которые смогут ответить на все имеющие­ся вопросы.

Как отметила одна из участниц мероприятия, студентка второго курса кафедры политологии Евразийского национального университета Бану Сегизбаева, встреча получилась познавательной и информативной, и особенно полезны такие площадки будут для молодежи, которая только вникает в политическую повестку Казахстана. Перед референдумом получить максимально полное представление о предлагаемой конституционной реформе нужно всем. При этом, по мнению студент­ки, подобные встречи нужно проводить не только со студенческой и работающей молодежью, но и в школах, чтобы даже дети знали о Конституции, о референдуме, о демократичес­ких процедурах в нашей стране.

– Референдум, который пройдет 5 июня, – это будет мое первое в жизни голосование, и, конечно же, я на него пойду. Мне лично проект поправок в Конс­титуцию понравился. Я в принципе такой человек, который приветствует изменения, не любит застой. Поэ­тому считаю, что происходящие сейчас перемены будут во благо нашей стране, и надеюсь, что предлагаемые поправки в Конс­титуцию будут осуществлены и реализованы на практике, – поделилась Бану Сегизбаева.