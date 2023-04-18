Казахстанцев призвали не идти на поводу у медиков и не отзывать жалобы на приписки

Общество, Здравоохранение
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В Фонде социального медстрахования сообщили, что более половины пациентов отзывают свои жалобы на приписки, передает Kazpravda.kz.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Представители ФСМС ранее сообщили о выявлении 52 тыс. приписок, когда граждане якобы получали медицинские услуги. После этого в фонд стали поступать жалобы на подобные приписки.

«Так, за 7 дней было принято порядка 1200 сообщений о «приписках». Для сравнения, за весь 2022 год было зарегистрировано не более 80 подобных заявлений.

Фонд выражает благодарность пациентам за проявление активной гражданской позиции и внесение вклада в борьбу с «приписками».

Однако, при проведении проактивного мониторинга по поступившим заявлениям экспертами Фонда было отмечено, что более половины обращений (730) была отозвана самими заявителями. При выяснении причин отзыва они мотивировали его тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медицинских организаций», - рассказали в пресс-службе ФСМС.

В связи с этим Фонд соцмедстрахования призывает граждан сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций.

«Если после официального обращения в Фонд касательно приписки вам затем звонят из медицинской организации и просят отозвать обращение, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом вы способствуете правонарушению и невольно становитесь участником этого процесса. Проявите нулевую терпимость к правонарушениям!» - призвали казахстанцев сотрудники ФСМС.

Как узнать были ли вам приписаны фиктивные медуслуги (приписки)?

Проверьте на сайте eGov или через мобильные приложения медицинских информационных систем (таких как Damumed и др.) историю полученных вами медицинских услуг. В случае обнаружения «приписок», то есть приписанных, но не оказанных по факту медицинских услуг, просим сообщить об этом в Фонд медстрахования.

Как сообщить в Фонд о приписке?

Если вы обнаружили у себя запись о медуслуге, которую на самом деле не получали, нужно отправить обращение в Фонд. Это можно сделать в Telegram через бот @SaqtandyryBot: выбрать раздел «Оставить обращение на 1406», ввести ИИН, текст обращения и прикрепить скрин сообщения из eGov или мобильного приложения медицинской информационной системы (например, Damumed) и далее отправить обращение.

Многие граждане пишут о приписках в социальных сетях, однако сообщения, посты и комментарии, оставленные в социальных сетях, не являются основанием для проведения официальной проверки.

Почему это важно?

Приписка медуслуги – это когда медорганизация приписывает вам не оказанную по факту медицинскую услугу с последующим выставлением счета на оплату Фонду соцмедстрахования.

При доказанном факте приписки, Фонд штрафует медорганизацию в трехкратном размере. Эти средства возвращаются на счет Фонда, и деньги снова идут на оплату медуслуг, действительно оказанных застрахованному населению.

#медицина #ФСМС #приписки

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