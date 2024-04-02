Казахстанцы активно участвуют в сборе средств пострадавшим

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Валентина Мелехова, Костанайская область

Три миллиона тенге всего за три дня для оказания помощи собрали члены партии Respublica

фото предоставлено пресс-службой партии Respublica

Эти средства собраны только в центральном аппарате партии. Аналогичная работа ведется во всех регионах страны. Как только был объявлен сбор средств, партийцы откликнулись в одночасье. В итоге за считанные дни удалось собрать 3 млн тенге. Эти деньги потрачены на покупку товаров первой необходимости для пострадавших от паводка. Одна из «газелей» с гуманитарной помощью приехала в Торгайский регион, расположенный на юге Костанайской области. Накануне Торгай посетил председатель партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров вместе с коллегами по партии. Они доставили товары первой необходимости – воду, крупы, консервы, постельные принадлежности, свечи, предметы личной гигиены.

– Мы посетили общежития в городе Аркалыке, где размещены жители, эвакуированные на вертолете из подтопленных населенных пунктов. Также побывали в Амангельдинском районе, пострадавшем от паводка. Ситуация остается критической, уровень воды продолжает повышаться. Пострадали жилые дома, имущество, скот местных жителей. Люди пострадавших регионов поднимают вопросы, которые их волнуют: как скоро построят дома, как погашать текущие кредиты, будет ли возмещена стоимость пострадавшей техники и другие, – рассказал Айдарбек Ходжаназаров.

Напоминаем, на юге Костанайской области сохраняется режим ЧС. В районе рек уровень воды критический. Жители нескольких сел эвакуированы, в целом порядка 8 тыс. человек доставлены в безопасные места, в пунктах временного размещения находятся более трех тысяч человек.

Партийцы уверяют, что будут держать ситуацию на контроле и оказывать местным жителям всяческую поддержку. И не только пострадавшим от паводка в Костанайской области. Другие члены партии также отправились в другие регионы страны, пострадавшие от паводка.

#паводок #помощь #партия #гуманитарная помощь #Respublica

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