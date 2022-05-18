Спорт
Казахстанцы на «Ролан Гаррос-2022»
Норкин Дмитрий
корреспондент

В Париже стартовал второй в этом году турнир из серии «Большого шлема» – «Ролан Гаррос».

Первыми соревнования начали теннисисты, участвующие в квалификации, а потом к ним присоединятся и участники основного турнира (среди них, конечно же, спортсмены из нашей страны), сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Напрямую в основной турнир из казахстанцев пробились Елена Рыбакина и Юлия Путинцева у женщин, а также Александр Бублик среди мужчин. Елена получит хороший номер посева благодаря высокому рейтингу. В парном разряде в основе точно сыграют Андрей Голубев, Анна Данилина, Александр Недовесов, а также должны выступить Александр Бублик и Елена Рыбакина.

В квалификации уже выступили Зарина Дияс, а также Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Тимофей в стартовом поединке разгромил американца Митчелла Крюгера – 6:1, 6:0 и теперь сыграет против победителя матча между аргентинцем Родригесом Таверна и Филиппом Хорански из Словакии. Дмитрий Попко уступил аргентинцу Хуану Лондеро – 4:6, 4:6, а Зарина Дияс, которая из-за травмы не играла почти четыре месяца, уступила на старте квалификации россиянке Анастасии Гасановой – 3:6, 4:6.

Ранее наилучшего результата на кортах «Ролан Гаррос» из действующих игроков добились Андрей Голубев и Александр Бублик в парном разряде в прошлом году, став финалистами Открытого чемпионата Франции. Казахстанцы в трех сетах уступили французскому дуэту Николя Маю и Пьеру-Юга Эрберу – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6. При этом Александр Бублик еще дважды (2020 и 2019) доходил до второго раунда в одиночке.

В 2021-м блестяще сыграла Елена Рыбакина, дойдя до четвертьфинала, где в самом зрелищном матче всего турнира в трех сетах уступила будущей финалистке – россиянке Анастасии Павлюченковой – 7:6 (7:2), 2:6, 7:9. Самое интересное, что в том же году Елена Рыбакина в дуэте с той же Анастасией Павлюченковой дошла до ¼ финала, но уже в парных состязаниях.

Открытый чемпионат Франции является одним из самых любимых турниров для Юлии Путинцевой: именно здесь казахстанка два раза доходила до четвертьфинальной стадии.

Отметим, что общий призовой фонд «Ролан Гаррос-2022» составит 43,6 млн евро. Проигравшие в первом круге одиночного турнира получат 62 тыс. евро, а обладатели титулов заработают по 2,2 млн евро. Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся 22 мая.

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