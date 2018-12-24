Казахстанцы смогут не согласовывать перепланировку квартир

Общество
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Лаура Тусупбекова
В Казахстане предлагают законодательно отменить процедуру согласования по перепланировкам в квартирах. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его информации, для этого вносятся поправки в соответствующее законодательство.

"По квартирам – сейчас в закон внесены поправки о том, что по изменениям, перепланировкам, которые не касаются несущих конструкций, согласование не будет требоваться", – отметил вице-министр.

Согласно Закону "Об индивидуальном жилищном строительстве", перепланировка — это изменение планировки помещения, сопряженное с изменением границ этого помещения.


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