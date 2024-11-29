«КазАвтоЖол» предупредил о дожде со снегом на республиканских трассах

В связи с непогодой автомобилистов просят быть осторожными на дорогах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Kazpravda.kz

«На республиканских автодорогах 29 ноября в Актюбинской, Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской, Кызылординской и Туркестанской областях, а также в области Абай и Улытау местами ожидается дождь со снегом. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что позвонив в Call-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.